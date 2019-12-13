Tekstildeki geri dönüşümün yüzde 85'lik ihtiyacını Uşak karşılıyor

Dünyada Avrupa ülkeleri başta olmak üzere geniş bir pazara sahip olan Uşak, Türkiye'deki tekstil geri dönüşüm ihtiyacının ise yüzde 85'ini karşılıyor. Öte yandan bölgede giderek genişleyen iş sahasında kadın istihdamı başta olmak üzere binlerce kişiye istihdam sağlanıyor.

Kent ekonomisine en büyük katkının sunulduğu ‘tekstil atıklarının geri dönüşümü' alanında yüzlerce firması bulunan bölge, yurt içi ve yurt dışı pazarını giderek genişletiyor. Geri dönüşüm alanında yapılan büyük yatırımlarla tanınan Uşak, Türkiye'deki tekstil geri dönüşümünün yüzde 85'lik ihtiyacını karşılarken ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Konfeksiyon atıklarının geri dönüşümünü yapan firma Polat İplik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Polat geri dönüşüme gösterilen önemin arttığını belirtmekle birlikte pazarlarını genişlettiklerini aktararak, kentin bu alanda lider konumda olduğunu kaydetti.

“Uşak'ta geri dönüşüm alanında kümelenme var”

Geri dönüşümde odaklandıkları noktanın tekstil alanı olduğunu ifade eden Polat, “Konfeksiyon firmalarında üretilirken oluşan kırpıntı atıklar firmamızda toplanıyor. Denizli, İzmir, İstanbul, biraz da yurt dışından gelen kırpıntıları burada topluyoruz. Bunları renk ve içeriklerine göre ayırıp elyaf haline getiriyoruz, daha sonra da ipliğe dönüştürüyoruz. Bu ipliklerden de nihai ürün olarak aklınıza gelebilecek tüm tekstil ürünleri kıyafet, halı, havlu vb. üretiliyor. Bu sayede atık olan bir şey tekrar ürüne dönüşmüş oluyor. Türkiye'de geri dönüşüm 5-6 ilde yapılıyor. Ama Uşak'ta bu konuda bir kümelenme var. Yani pek çok firma var. Tekstilde geri dönüşümün merkezi Uşak diyebiliriz. Uşak ülkemizin tekstil geri dönüşümdeki ihtiyacına, yüzde 85 civarıyla öncü bir şekilde liderlik ediyor" diye konuştu.

Uşak Üniversitesinden inovatif gelişim desteği

Uşak Üniversitesi ile protokol kuran firma, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine değinerek, "Uşak Üniversitesi ile biz Araştırma ve Geliştirme (ARGE) inovasyon projeleri üzerine çalışıyoruz. ‘Geri dönüşümden üretilen ürünlerle inovatif olarak neler yapabiliriz?' üzerine şu an gelişme aşamasında olan birkaç projemiz var. Bizim iplik ve battaniye üretimimiz var. Battaniyede geçmiş senelerde ihracatımız daha çok, az gelişmiş ülkeler olan Libya, Irak gibi ülkelerleydi. Onlar yine devam etmekte, fakat iplikte ihracat alanımızı artırmaya yönelik bir politika izledik. Bu sene iplik ihracatımızı daha çok artırdık. Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan ve pek çok ülkeye ihracatımız var” diye belirtti.

“Ekolojik açıdan kıymetli fakat marka değeri düşük”

Uşak'ın önemli konuma sahip bir bölge olduğunun altını çizen Tekstil Mühendisi ve Kamu-Üniversite-Sanayi İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Eren Öner, “Türkiye'deki tekstil atıklarının yüzde 85'i Uşak'ta geri dönüştürülüyor. Birçok farklı geri dönüşüm sektörü de var burada ama tekstil biraz daha ön plana çıkıyor. Bu anlamda İstanbul'da, İzmir'de üretilen konfeksiyon ürünlerinin kırpıntıları burada geri dönüştürülüyor. Hem doğal bir kümelenme var hem de bu konuda uzmanlaşma mevcut. Bugüne kadar yaptıkları sıkıntı geri dönüşüm gibi ekolojik açıdan kıymetli bir iş yapmalarına rağmen bunun marka-kalite değeri düşüktü. Uşak Üniversitesi 2016 yılından itibaren Deri, Tekstil, Seramik (DTS) alanlarında bölgesel ihtisaslaşma üniversitesi oldu. Bu andan itibaren ‘Geri dönüşüm ürünlerine nasıl katma değer sağlanabilir, Fonksiyon özellikler, inovatif gelişimler nasıl yapılabilir?' konularıyla ilgili adımlar atıldı. Şu an işleyen 5 büyük proje var. DTS Araştırma Merkezimizin de bunda teşviki mevcut. Bununla birlikte en büyük umudumuz da devam eden projelerle bu ürünlere daha fazla katma değer sağlanması ve tüm dünyada bilinmesi" şeklinde konuştu.