TFF 2. Lig: Bayrampaşa: 0 - UTAŞ Uşakspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Utaş Uşakspor deplasmanda Bayrampaşa ile karşılaştı. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç
Hakemler: Batuhan Gültek, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu
Bayrampaşa: Veysel Sapan, Oktay Pop, Üstün Bilgi, Efe Karaoğlu, Ömercan Öndaş, Sercan Uslu, Hamit Yıldırım (Şamil Başaran dk. 76), Hamza Küçükköylü (Hakan Yüce dk. 75), Talha Mayhoş (Ahmet Güney dk. 90 ?), Mehmet Öztonga, Fatih Kara
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Caner Solmaz, Hikmet Balioğlu, Nuri Melih Mursal, Ahmet Aktaş, Oğuzhan Yıldırım, Özgen Erdem (Ekrem Sütçü dk. 72), Muhammed Rıdvan Özdemir (Nurettin Çağlar dk. 64), Murat Gürbüzerol, Tayfun Pektürk, Emrah Uzun (Melih İnan dk. 88 ?)
Sarı kartlar: Ömercan Öndaş, Oktay Pop, Sercan Uslu, Şamil Başaran (Bayrampaşa), Hikmet Balioğlu, Özgen Erdem, Murat Gürbüzerol, Oğuzhan Yıldırım, Melih İnan (UTAŞ Uşakspor)