TFF 2. Lig: Uşakspor: 0 - Kocaelispor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 6.hafta maçlarında Kocaelispor'u sahasında konuk eden Uşakspor, sahadan 3-0'lık sonuçla mağlup ayrılarak kötü gidişata dur diyemedi
Stat: Uşak 1 Eylül Stadyumu
Hakemler:Özgür Güneş, Buğra Semercioğlu, Furkan Ulu,
Uşakspor: Vedat Büyükgöl, Alper Erdinç, Murat Şenel, Onur Demir, Muzaffer Kahrıman (Berke Önde), Onurcan Güler, Murad Gönen (Ahmet Şahin) , Mehmet Bağlı (Ömer Canbirdi), Sefa Kahraman (Doğan Şahin), Resul Türkkalesi, İbrahim Demir (Alihan Şentürk)
Yedekler: İbrahim Bağcı, Sezer Gündür, Oğulcan İnanç, Şamil Başaran, Sefer Kanıtemiz
Teknik Direktör: Bülent Akın
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Alpay Çelebi, Diogo Aleksis, Mehmet Sak, Cihat Çelik (Mesut Tunalı), Tayfun Aydoğan, Kubilay Yavuz (Cem Ekinci), Beykan Şimşek (Hazarhan Karacı), Okan Eken (Merthan Öztürk), Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya (Mehmet Taş)
Yedekler:İsmet Yumakoğulları, Atilla Turan, Anıl Yılmaz, Yiğit Ali Bayrak, Yusuf Yaman
Teknik Direktör: Fırat Gül
Goller: Samed Ali Kaya ( dk 3. Kocaelispor), Tayfun Aydoğan (dk 48. Kocaelispor), Kubilay Yavuz (dk 57. Kocaelispor)
Sarı Kartlar: Beykan Şimşek (dk 58. Kocaelispor), Alperen Erdinç (dk 70. Uşakspor)