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TFF 2. Lig: UTAŞ Uşakspor: 0 - Sakaryaspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Sakaryaspor ile karşılaştı. Mücadele 0-0 berabere tamamlandı.



Stat: 1 Eylül


Hakemler: Semih Kurt, Ali Uğurtan Demirtaş, Hüseyin Can


UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Kerem Çağatay, Murat Gürbüzerol, Tayfun Pektürk, Emrah Uzun (Ahmet Aktaş dk. 90 ?), Oğuzhan Kayar (Oğuzhan Yıldırım dk. 68), Fatih Aydın, Nuri Melih Mursal, Muhammed Rıdvan Özdemir, Semih Beyaz, Hikmet Balioğlu (Şemsettin Ender Kılıç dk. 83 ?)


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Oğuz Kocabal, İlyas Çakmak, Ferhat Yazgan, Ümit Yasin Arslan, Dilaver Güçlü, Zahit Fındık, Ferit Erişçi (Alper Tursun dk. 39, Hacı Ömer Doğru dk. 78), Berkay Can Değirmencioğlu


Sarı kartlar: Murat Gürbüzerol, Oğuzhan Yıldırım (UTAŞ Uşakspor) Ümit Yasin Arslan, Ferhat Yazgan, Serkan Odabaşoğlu, Berkay Değirmencioğlu (Sakaryaspor)

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