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TFF 2. Lig: UTAŞ Uşakspor: 0 - Sarıyer: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde karşılaştığı Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu.



Stat: 1 Eylül


Hakemler: Cihan Aydın, Mahmut Gülle, Arif Dilmeç


UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Oğuzhan Yıldırım, Hikmet Balioğlu, Nuri Melih Mursal, Semih Beyaz, Caner Solmaz (Oğuzhan Kayar dk. 63), Nurettin Çağlar (Kerem Çağatay dk. 89 ?), Muhammed Rıdvan Özdemir (Özgen Erdem dk. 77), Tayfun Pektürk, Emrah Uzun, Tayfur Emre Yılmaz


Sarıyer: Ali Türkan, Feyyaz Belen, Yaser Yıldız, Nuri Fatih Aydin, Abdullah Topkara (Doğukan Emeksiz dk. 72), Özgür Çelik, Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Serkan Balcı, Adem Koçak (Hüsnü Başkurt dk. 78), Bertul Kocabaş (Kerem Çalışkan dk. 88 ?)


Goller: Nuri Fatih Aydın (dk. 90) (Sarıyer)


Kırımızı Kart: Feyyaz Belen (dk. 73) (Sarıyer)


Sarı kartlar: Rıdvan Özdemir, Oğuzhan Yıldırım (UTAŞ Uşakspor), Bertul Kocabaş (Sarıyer)

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