İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: UTAŞ Uşakspor: 1 - Eyüpspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Stat: 1 Eylül


Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Ali Etlikci, Ahmet Ulu


UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Hikmet Balioğlu, Şemsettin Ender Kılıç, Caner Solmaz, Ahmet Aktaş, Muhammed Rıdvan Özdemir, Kerem Çağatay (Oğuzhan Kayar dk. 73), Murat Gürbüzerol (Nuri Melih Mursal dk. 89 ?), Emrah Uzun (Nurettin Çağlar dk. 77), Tayfun Pektürk, Tayfur Emre Yılmaz


Eyüpspor: Evren Özyiğit, Murat Akçay (Mehmet Kodeş dk. 59), Atakan Arslan (Ahmet Devret dk. 80 ?), İsmail Ayaz (Berkan Turan dk. 87 ?), Doğan Ateş, Kubilay Akyüz, Hakan Yavuz, Muhammet Yeşil, Yüksel Kayaalp, Hasan Güleryüz, Yunus Emre Gedik


Goller: Tayfur Emre Yılmaz (dk. 53) (UTAŞ Uşakspor) İsmail Ayaz (dk. 69) (Eyüpspor)


Sarı kartlar: Şemsettin Ender Kılıç, Tayfur Emre Yılmaz, Tayfun Pektürk (UTAŞ Uşakspor), Hasan Güleryüz (Eyüpspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.