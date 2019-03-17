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TFF 2. Lig: UTAŞ Uşakspor: 1 - İnegölspor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde İnegölspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: 1 Eylül


Hakemler: Adem Sarıtaş, Yavuz Bahadır Ordu, Mehmet Öcal


UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Fatih Aydın (Semih Beyaz dk. 66), Hikmet Balioğlu, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Muhammed Rıdvan Özdemir (Oğuzhan Kayar dk. 46), Özgen Erdem, Kerem Çağatay, Emrah Uzun (Nuri Melih Mursal dk. 77), Tayfun Pektürk, Tayfur Emre Yılmaz


İnegölspor: Şener Özcan, Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün (Ömer Faruk Taş dk. 90 ?), Taner Yalçın, Emirhan Aydoğan, Osman Torun, Enes Bayır, Volkan Altınsoy, Yasin Görkem Arslan, Fatih Üge (Yaşar Çetin dk. 46), Ahmet Hakan Şahin (Selimcan Temel dk. 80 ?)


Goller: Hikmet Balioğlu (dk. 78) (UTAŞ Uşakspor) Cengiz Ötkün (dk. 45), Taner Yalçın (dk. 77 pen.) (İnegölspor)


Kırmızı kart: Gökhan Kurumuş (dk. 68) (İnegölspor)


Sarı kartlar: Tayfun Pektürk, Özgen Erdem (UTAŞ Uşakspor), Yaşar Çetin, Cengiz Ötkün, Şener Özcan, Selimcan Temel (İnegölspor)

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