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TFF 2. Lig: UTAŞ Uşakspor: 1 - Yılport Samsunspor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Maçı konuk ekip 2-1 kazandı.



Stat: 1 Eylül


Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Gürcan Dönmez, Cengizhan Öztürk


UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Ahmet Aktaş (Emrah Uzun dk. 81), Nuri Melih Mursal, Şemsettin Ender Kılıç, Semih Beyaz, Oğuzhan Yıldırım, Muhammed Rıdvan Özdemir (Tayfur Emre Yılmaz dk. 46), Nurettin Çağlar, Tayfun Pektürk, Oğuzhan Kayar (Özgen Erdem dk. 66), Murat Gürbüzerol


Yılport Samsunspor: Ahmet Altın, Erhan Kartal, Nuri Terliksiz, Şahin Şafakoğlu, Canberk Dilaver, Savaş Yılmaz (Okan Dernek dk. 73), Oğuz Gürbulak, Enes İslam İlkin, İlyas Kubilay Yavuz, Samet Asatekin (Ramazan Çevik dk. 85 ?), Bahattin Köse (Erhan Şentürk dk. 56)


Goller: Murat Gürbüzerol (dk. 89) (UTAŞ Uşakspor), Samet Asatekin (dk. 21), Erhan Şentürk (dk. 68) (Yılport Samsunspor)


Sarı kartlar: Ahmet Aktaş (UTAŞ Uşakspor), Savaş Yılmaz (Yılport Samsunspor)

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