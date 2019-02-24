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TFF 2. Lig: UTAŞ Uşakspor: 2 - Gümüşhanespor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Gümüşhanespor ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.



Stat: 1 Eylül


Hakemler: Ozan Bileyci, Mücahit Değermenci, Samet Özkul


UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Kerem Çağatay, Murat Gürbüzerol (Özgen Erdem dk.79 ?), Emrah Uzun, Oğuzhan Kayar (Oğuzhan Yıldırım dk.83 ?), Fatih Aydın, Tayfur Emre Yılmaz, Nuri Melih Mursal, Muhammed Rıdvan Özdemir, Semih Beyaz, Hikmet Balioğlu


Gümüşhanespor: Mesut Balkan, Muharrem Efe, Enver Yıldız, Muharrem Doğan, Mehmet Cansın Çiçek, Sancar Yıldırım (Tekin Adar dk.59), Mert Çakar (Mehmet Menderes Önkuzu dk.58), Hüseyin Altuğ Taş, Ahmet Güven, Tuğay Adamcıl (Hasan Kaşıkara dk.78), Kadir Ari


Goller: Emrah Uzun (pen.) (dk.4), Tayfur Emre Yılmaz (dk. 60) (UTAŞ Uşakspor) Mehmet Menderes Önkuzu (dk.69), Kadir Ari (dk.90) (Gümüşhanespor)


Sarı kart: Kerem Çağatay, Rıdvan Özdemir (UTAŞ Uşakspor) Muharrem Efe, Kadir Ari (Gümüşhanespor)

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