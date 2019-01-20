TFF 2. Lig: UTAŞ Uşakspor: 2 - Hacettepespor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Hacettepespor ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
Stat: Bir Eylül
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Barış Çardaklı, Barkın Güdü
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Fatih Aydın (Tayfur Emre Yılmaz dk.76), Hikmet Balioğlu, Nuri Melih Mursal, Ahmet Aktaş, Nurettin Çağlar, Kerem Çağatay, Oğuzhan Kayar, Murat Gürbüzerol, Tayfun Pektürk (Caner Solmaz dk. 74), Emrah Uzun (Melih İnan dk. 85 ?)
Hacettepespor: Burak Çapkınoğlu, Hüseyin Eren Bektaş, Metehan Mert, Ali Eren Karadağ, Rahmi Can Karadaş, Berat Aydoğdu, Muhammed Ali Barutcu (Furkan Temir dk. 63), Mustafa Hüseyin Seyhan (Furkan Ünsal dk.46), Serdarcan Eralp, İlker Karakaş (Tuğrul Başkan dk. 77), Yağız Suat Bolat
Goller: Hikmet Balioğlu (dk. 25) Emrah Uzun (dk. 69) (UTAŞ Uşakspor) Metehan Mert (dk. 63) İlker Karakaş (dk. 72) (Hacettepespor)
Sarı kartlar: Emrah Uzun, Ahmet Aktaş, Fatih Aydın, Hikmet Balioğlu, Kerem Çağatay, Oğuzhan Kayar, Nurettin Çağlar (UTAŞ Uşakspor) Berat Aydoğdu, Burak Çapkınoğlu, Serdarcan Eralp, Furkan Ünsal, Tuğrul Başkan (Hacettepespor)