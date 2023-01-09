İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Toprak altında kalan 2 işçi yaralandı

Uşak’ta bir apartman içerisinde yapılan inşaat çalışmasında toprak altında kalan 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta bir apartman içerisinde yapılan inşaat çalışmasında toprak altında kalan 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Uşak'ta Kurtuluş Mahallesi'nde Millet Bahçesi içerisinde bir apartmanda yapılan restorasyon çalışmasında 2 işçi kepçe ile kazılan toprakların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçilerden birisi mesai arkadaşları tarafından kurtulurken bir işçi ise ekiplerce kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan inşaat işçisi F.K. ve M.A. hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.