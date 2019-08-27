TR 33 Bölgesi Öğretmenleri STEM'le buluşuyor

Uşak Üniversitesi ve Uşak Bilim Sanat Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen projede TR 33 Bölgesi Fen Bilgisi öğretmenleri Uşak'ta buluşuyor.

Tübitak 4004 destekleme programı kapsamında yapılan organizasyonla Uşak Üniversitesi Uşak Bilim Sanat Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında proje yürütücüsü Doçent Dr Ümran Betül Cebesoy Güçyeter, proje uzmanları Doktor Öğretim Üyesi Veysel Akçakın, Uşak Bilim Sanat Merkezi Fen bilgisi öğretmeni Nurettin Can Bodur direktörlüğünde Türkieye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen 9 akademisyen ve 4 öğretmenin eğitim verdiği organizasyonda Uşak Kütahya Afyon Manisa illerinden 25 kişilik fen bilgisi öğretmen grubu "STEM" eğitimi alacak.

STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) Eğitimi isminin baş harflerine ait Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin bütünleştirilmesi yoluyla oluşturulmuş güncel bir eğitim yaklaşımı. Bu yaklaşımda öğrencilerden; çağımızın ihtiyaçları ve geliştirilmesi beklenen 21. yüzyıl beceri ile karakter özelliklerini geliştirmelerine imkân sunacak şekilde disiplinler arası anlayışla kurgulanmış olan problem durumlarına çözüm bulmaları amaçlanıyor.