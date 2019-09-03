Uşak Üniversitesi ve Uşak Bilim ve Sanat Merkezi ortaklığında “TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM'le Buluşuyor” projesi etkinlikleri 26-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) eğitimleri Fen Bilimleri öğretmenlerine deneyim kazandırılmasını sağlıyor. Proje Yürütücüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümran Betül Cebesoy Güçyeter, “Projede eğitim alan öğretmeler, öğrencilerine gerçek dünya problemlerine disiplinler arası anlayışla çözüm bulmaları konusunda yol gösterici oluyorlar. Projemizin asıl amacını da böyle belirledik. Ayrıca bu süreçte öğrencilerin, öğretim programında yer alan kazanımlarla beraber, 21.yüzyıl becerilerini de kazanmaları sağlanıyor. Güncellenen Fen Bilimleri öğretim programında da yer alan“STEM Eğitimi” uygulamaları, derslerde de uygulanmaya başlayacak” dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, projede STEM odaklı kurgulanan Fen Bilimleri ders etkinliklerini uygulamalı olarak gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, “Bu yolla öğrencilerde geliştirilmesi beklenen; problem çözebilme, eleştirel düşünme, girişimcilik, bilimsel süreç, iletişim becerileri, matematik, bilimsel/teknolojik ve dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılabilecek, alternatif fen etkinlikleri tanıtılıyor. Bununla birlikte katılımcı öğretmenlerin, sınıf ortamında kullanılabilecekleri özgün yöntemler, teknikler ve materyallerle yapılabilecekleri zenginleştirme faaliyetleri ile yenilikçi öğrenme/öğretme ortamları tasarımı konusunda, bilgi ve tecrübe kazanmaları sağlanıyor. Projede emeği geçen başta proje yürütücüsü Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümran Betül Cebesoy Güçyeter olmak üzere, tüm akademisyenlerimize ve Uşak Bilim Sanat Merkezi'ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.