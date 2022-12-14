Trene çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

Uşak'ta yolcu trenine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'den Konya istikametine seyir halinde olan yolcu trenine Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde 64 ACE 927 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken araç içerisindeki 2 kişi araçtan fırladı. İhbarlar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil içerisindeki Y.Ö. ve M.A.Y. ekiplerce Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.