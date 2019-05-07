TTFEST 2019'da tasarımın gücü konuşuldu

Uşak Üniversitesi Tasarım ve Teknoloji Festivali (TTFEST) kapsamında, ‘Yerelden Küresele Geçişte Tasarımın Gücü' adlı panel düzenlendi.

Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleşen panele, Deri Tekstil Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan, Haliç Üniversitesi Moda Tasarımcısı Fatih Aytekin, Blok marka sahibi Ergin Aydın, Gökhan Talay marka sahibi ayakkabı tasarımcısı Gökhan Talay, iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü Fatih Aytekin'in gerçekleştirdiği panelde, Ergin Aydın ve Gökhan Talay markaları hakkında bilgi vererek, hedeflerinin dünyaya açılmak olduğunu, öğrencilerin hiçbir zaman hayal kurmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi. 3D tasarımların uygulanması hakkında bilgi verilen panelde, Fatih Aytekin, katılımcılara 3D tasarım örnekleri sundu. Sanal gerçeklik gözlükleriyle, sanal mağaza ve uygulamalarının kullanımı hakkında gösterim gerçekleştirildi. Soru cevabın ardından panelistlere üniversite adına teşekkür plaketi takdim edildi.