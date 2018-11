“Türk Siyasetinde Yeni Dönem Şifreleri” paneli Uşak'ta gerçekleşti

Türk Siyasetinde Yeni Dönem Şifreleri” paneli Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak katılan alanında uzman isimler, Türk siyaset gündeminden bahsettikten Kent Park'ı gezerek Uşak'a övgüler dizdi.

Uşak Belediyesi'nin düzenlediği “Türk Siyasetinde Yeni Dönem Şifreleri” panele, konuşmacı olarak katılan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ve Yenigün Gazetesi Genel Yayın Müdürü Yunus Karakaya'yı dinlemek için Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Nacar, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mıllık protokolde yerini aldı. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gündeminden bahsedilen panele Uşak halkı yüksek bir katılım gösterdi.

Türkiye'yi hedef alan uluslararası operasyonların perde arkasındaki gelişmeler adı altında Türkiye'nin geçirdiği süreçlerin ve Türkiye'ye uygulanan siyasi, ekonomik ve terör olaylarının konuşulduğu panelde, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerinin Türkiye'nin kaderi için önemi vurgulandı. Uşak Belediyesi'nin düzenlediği “Türk Siyasetinde Yeni Dönem Şifreleri” adlı panelde Türkiye'nin son yıllarda hem iç hem dış destekli uğradığı operasyonlar ve bunun karşısında nasıl bir tavır takındığı değerlendirildi. Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını yeni Türkiye'nin de sadece artık kendi içinde değil bölgesinde lider bir ülke konumunda olduğunu ve önümüzdeki yerel seçimlerinin de bir kader seçimi olduğunun altı çizildi.

Panelde konuşan Başkan Cahan, konuşmalarına panele katılanlara hoş geldiniz diyerek başladı. Konuşmasına “Türkiye güçlü bir devlet ve mevcut konumu itibariyle de her gün saldırıyla muhatap olan bir devlet. Devletimizin ileriye dönük çok büyük hedefleri var. Çünkü biz kökü atiden gelen, bugüne kadar 16 tane büyük imparatorluğu kuran Türk milletine hükmeden bir milletin son devletiyiz. Bu saldırıları bertaraf etme, 2023 - 2053 - 2071 hedeflerine giderken şu an itibariyle neler oluyor, Türkiye nerede, nereye gidiyor? Bugün her biri birbirinden değerli misafirlerimiz var. Öncelikle ben onlara sizin huzurunuzda hoş geldiniz, şehrimize şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık diyorum. Sizleri ağırlamaktan öncelikle duyduğumuz mutluluğu ifade ediyorum. Güzel bir panel olacağı kanaatindeyim. Ben bu duygularla tekrar teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum” diyerek son verdi.

Konuşmacılar Kent Park'a Hayran Kaldı

Gerçekleştirilen panelin ardından Başkan Cahan'la birlikte Kent Park'ı ziyaret eden konuşmacılar, gezinin ardından Uşak Belediyesi'ne geçtiler. Burada röportaj veren konuşmacılardan Şebnem Bursalı “1989 yılından beri Aydın'dan İzmir'den Ankara'ya gidip gelen bir üniversite öğrencisi olarak sonra da mesleki anlamda Ankara'da yaşadığım için gidip geliyorum ve karayoluyla gittiğim zaman tabii ki Uşak'tan geçiyoruz. Gerçekten son 4, 5 yılda çok gözle görünür bir çağ atlamış diyebileceğim bir değişiklik var. Özellikle ulaşımda ve yollarla ilgili bir değişim var. Onun yanı sıra tabii ki çevre düzenlemeleri göze çarpıyor. Mütevazı küçük bir Anadolu kenti değil, sanki bir dünya kenti kıvamında bir ilerleme gözle görünüyor, görmemek mümkün değil. Kent Park gezimizde gerçekten muazzam bir yer olmuş ve bunun da yeni dönemde Millet Bahçeleri'ne de örnek olduğunu görmek de bir vizyon belirtisidir. Bu anlamda Sayın Başkanı tebrik ediyoruz. Gerçekten kısa zamanda ne kadar büyük işler yapılabileceğini görmüş olduk” diyerek Uşak hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Panelin bir diğer konuşmacısı Zafer Şahin, panele katılan Uşak halkının ilgisinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirirken Başkan Cahan'a da gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Karakaya'dan “Uşak Çoook Değiştin Çoook”

Panelde konuşmalarına Uşak'ın çok değiştiğinden bahsederek başlayan Yunus Karakaya, “Ben Uşak'ı İzmir'den gelen birisi olarak çok kıskanıyorum. Bizim İzmir'imiz geri giderken Uşak her geçen gün bir adım daha ileri gidiyor, bu yönden çok şanslısınız. Nurullah Bey'i de yakından takip ediyorum. Gerçekten bir bölgenin incisi, parlayan bir yıldızı. Eskiden Uşak denilince benim aklıma karanlık, köhne bir şey geliyordu. Şimdi laleli ışıklandırmalarıyla ışıl ışıl her şey” dedi. Başkan Cahan'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını da takip ettiğini belirten Karakaya, “Acaba burası neresi diye soran kişilere gururla burası Nurullah Bey'in Belediye Başkanlığını yaptığı memleketi Uşak diyorum. Ben bunun farkındayım, sizler de farkındasınızdır Uşak'ta pek çok değişimler olmuş ama Sayın Başkan'ım inşallah görevine devam eder de bu değişimlerin ardı arkası kesilmez. Uşak bana göre çok değişecek çok diyorum ben de. Bu konuda Başkana başarılar diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.