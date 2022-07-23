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Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2. ayak yarışları Uşak'ta başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2.

ayak yarışları Uşak Belediyesi SüperMoto Pisti'nde başladı.


BMO Süpermoto Avrupa Şampiyonası ve Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Uşak Belediyesi SüperMoto Pisti'nde gerçekleşen sıralama ve antrenman turları ile başladı. Düzenlenen turnuvaya ülkenin dört bir yanından yarışçılar katıldı. 2 gün sürecek olan turnuvanın ilk gününde yarışmacılar serbest antrenmanlardan sonra sıralama yarışlarına katıldı. Turnuva 40 yarışçının yarın gerçekleştireceği 5 ayrı kategorideki yarışlarla sonlanacak.

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