Türkiye Yüzyılı logosu 30 bin 600 fidanla yazıldı

Uşak Banaz Orman İşletme Müdürlüğü doğu mazısı, kara servi, kadın tuzluğu türlerinde dikilen 30 bin 600 adet fidanla oluşturulan "Türkiye Yüzyılı" temalı logo ile ilginç bir çalışmaya imza attı.

Uşak - Ankara karayolunun 35. kilometresinde yapılan çalışma, görenlerin ilgini çekiyor. Çeşitli sosyal medya sayfalarında paylaşılan bu ilginç çalışma, vatandaşlardan da ilgi gördü.