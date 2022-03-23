Türkiye'nin en modern deri işleme tesisi Uşak'ta açılıyor

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde desteklenen Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi (UBDİT), 24 Mart Perşembe günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılacağı törenle açılacak.

Uşak Büyükbaş Deri İşleme Projesi ile Türk ve dünya deri sektöründe yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip olan Uşak deri sanayicilerini büyükbaş deri işlemeye özendirerek üretim çeşitliliği ve pazarlama kapasitelerini arttırmak hedefleniyor.

Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi'nin Nihai Faydalanıcı ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın proje ortağı olarak yer aldığı UBDİT'e, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Ticaret Borsası ve Uşak Üniversitesi de ana paydaşlar olarak destek veriyor.

Günde 20 ton deri işlenecek

Uşak Deri (Karma) OSB'de 8 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin metrekare alana sahip, 35 makine ve ekipman ile büyükbaş deri işleme alanında ülkemizin en modern ortak kullanım tesislerinden biri olması amaçlanan UBDİT'te günde yaklaşık 20 ton büyükbaş derisi işlenecek.

UKOSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, Türkiye'de halen işlenen küçükbaş derilerin yüzde 65'inin Uşak'ta gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Uşak, bu konuda uzmanlığını gerek yurtiçinde gerek yurtdışında kanıtlamış bir kent. Ancak küçükbaş deri, sadece giysi üretiminde kullanılıyor ve deri giysiye olan talep, 2010 yılından bu yana Türkiye'de de Dünya'da da azalıyor. Bunun yanı sıra fiyatlar geriliyor. Bu nedenle Uşak'taki deri sanayicilerimizi, zorunlu tüketim maddesi olan ayakkabı, çanta ve saraciye ürünlerinin ana girdisi olan büyükbaş deri üretmeye yönlendirmek üzere bu projeyi hayata geçirdik” dedi.

Bölgeye 100 milyon TL'lik yatırım

Tesis binasının yapımıyla birlikte bölgeye 100 milyon TL'lik bir yatırım kazandırıldığını vurgulayan Karahallı, “UBDİT ile deri sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Gerçekleştirilen iş birlikleriyle bunun çok daha ileri aşamalara geleceğine inanıyorum. Bölgemizde yaklaşık 95 deri işletmesi bulunuyor. Şirketlerin üretim yelpazesini genişletmek suretiyle yaşamalarını ve büyümelerini sağlamayı hedefledik. UBDİT, yerli ve yabancı firmalardan tedarik edilen 35 makine ve ekipman ile Türkiye'nin en modern ortak kullanım tesislerinden biri olacak. Tesisin, deri sanayicileri arasındaki iş birliği ve dayanışma kültürünü artırarak Uşak'ın sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Projemiz sayesinde deri sektörü sanayicilerinin üretim ve pazarlama kapasitelerini çeşitlendirmek ve geliştirmek mümkün olacak” diye konuştu.

Deri sektöründe yeni bir dönem başlıyor

Karahallı, küçükbaş deri işleme konusunda büyük tecrübeye sahip sanayicilerin UBDİT ile kazanımlarını da şöyle sıraladı:

“Herhangi bir yatırım yapmadan çok düşük maliyetlerle büyükbaş deri işleme olanağına sahip olacaklar. Üretim ve işçilikle ilgili sorun yaşamadan, zamanlarını verimli kullanıp, karlılıklarını artırabilecekler. Rekabet güçlerini artırıp yurtiçi ve yurtdışında yeni pazarlara ulaşma olanağı bulacaklar. Ayakkabı ve saraciye ürünleri üretiminde kullanılan büyükbaş deriyi işleyerek işlerini geliştirip, gelirlerini artırabilmek şansına sahip olacaklar. Şu an 6-8 ay çalışan deri sektörünün 12 ay boyunca sürekli üretim yapması sağlanacak.”

Karahallı, tesisle birlikte pazarda söz sahibi olacak olan deri üreticilerinin önümüzdeki dönemlerde de mobilya ve otomotiv gibi karlılığı yüksek sektörlere ürün sağlayabilmek olanağına kavuşacaklarına işaret ederek, “Sanayicilerimiz ayrıca proje kapsamında kurulan Uşak Deri Kümesi ile birlikte iş yapma imkanına sahip olacak ve kümelere verilen devlet desteklerinden yararlanabilme olanağı da bulacaklar” dedi.

Çevre duyarlılığıyla örnek tesis

Türkiye'nin en modern büyükbaş deri işleme tesislerinden biri olacak olan Uşak Büyükbaş Deri İşleme Projesi gerçekleştirilirken atık yönetimine de büyük önem verildi. UKOSB'de Çevre ve Şehircilik Uşak İl Müdürlüğü tarafından sürekli denetlenen, günlük 24 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi bulunuyor. Avrupa Birliği normlarına göre ÇED Raporu olan büyükbaş deri işleme tesisinin atık suları mevcut atık su kanalına bağlanacak ve arıtma sisteminde arıtılacak.