UBDİT İkili İş Görüşmeleri toplantısının ilki düzenlendi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği ve Uşak'ta kurulacak büyükbaş deri işleme tesisi UBDiT'in tanıtımı ve faaliyet gösterecek firmaların ticaret kanalları altyapısı oluşturma amaçlı 4 farklı ilde düzenlenecek “İkili İş Görüşmeleri” toplantısının ilk görüşmeleri Uşak'ta gerçekleşti.

Uşak'ta kurulacak olan Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi “UBDİT” hem tanıtımı hem de faaliyet gösterecek firmaların ticaret kanallarında alt yapı oluşturması amaçlı 4 farklı ilde düzenlenecek olan “İkili İş Görüşmeleri” gerçekleşti. Özel bir otelde düzenlenen görüşmelerde konuşma yapan Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, tesisin 2022 yılı Ocak ayında faaliyete geçirilmesini planlandığını, yapılan “İkili İş Görüşmeleri” toplantısı sayesinde de deri sanayicileri arasında işbirliği ve dayanışmanın kültürünün artarak Uşak'ta sosyo - ekonomik gelişime katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Uşak'ta kurulacak olan büyükbaş deri işleme tesisi UBDİT'in hem tanıtımı hem de faaliyet gösterecek firmaların ticaret kanallarında alt yapı oluşturması amaçlı 4 farklı ilde düzenlenecek olan “İkili İş Görüşmeleri” gerçekleşti. Zafer Kalkınma Ajansı'nın da proje ortaklarından olduğu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edildi.