Ulubey Kanyonu ve Taşyaran Vadisi görsel güzelliği ile dikkat çekiyor

UŞAK (İHA) – Uşak'ın doğa harikası zenginliklerinden olan ve dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak kayıtlara geçen Ulubey Kanyonu ile Taşyaran Vadisi eşsiz güzellikleriyle dikkat çekiyor.

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Büyük Kanyon'dan sonra, dünyanın en büyük ikinci kanyonu unvanına sahip olan Uşak Ulubey Kanyonu, doğa severlerin büyük ilgisini görüyor. Şehir merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, Ulubey ve Banaz çayları boyunca görsel güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Ulubey Kaymakamlığı'nın 2015'te hizmete açtığı cam teras, turistlerin bölgeye olan ilgisini cezbediyor.

45 kilometrelik parkur

Uzunluğu 45 kilometreyi aşan Uşak Ulubey Kanyonu'nun derinliği 50 ile 170 metre arasında değişiyor. Zeminin hava akımı ve erozyon etkisiyle aşınması neticesinde oluşan Ulubey Kanyonu, Uşak ve bölge turizmi için büyük önem taşıyor.

Doğa harikası Taşyaran Vadisi

Uşak'ta bulunan bir başka doğa harikası ise Taşyaran Vadisi. Vadi eşsiz manzarası ile turistlerin yoğun ilgisini görüyor. İmren Deresinin, nadir görülen sert kayaçları bin yıllardır aşındırılmasıyla oluşan doğa harikası. Büyük bir fay kırığı sonrasında suyun ve rüzgarın kayalarda oluşturduğu doğal güzellik, fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez adresi.

Uşak Valiliği de bölgenin turizmde daha hareketli olması için çalışmalar yürütüyor. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, sık sık bölgeye giderek doğa ve kültürel zenginlikleri yerinde inceliyor.