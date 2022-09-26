Ulubey'de devlet desteğiyle yapılan turistik tesis hizmete açıldı

UŞAK (İHA) – Uşak'ın Ulubey ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan yüzde 55 hibe destekle kurulan 75 yataklı hotelin açılışı yapıldı.

Vali Dr. Turan Ergün, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2 milyon 348 bin liraya mal olan tesisin kuruluş maliyetinin yüzde 55'inin TKDK tarafından karşılandığını söyledi.

Açılış törenine Vali Dr. Turan Ergün'ün yanı sıra Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz , İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Tesisin ilçe turizmine katkı sağlayacağına işaret eden Vali Ergün, "Ulubey ilçesi Uşak'ın turizm anlamında ön plana çıkarılması ve tanıtılması gereken bir ilçesi. Hotelin buraya çok önemli hizmetler sunacağını ve aynı zamanda önemli bir eksiği de gidereceğini düşünüyorum." dedi.

Vali Ergün, törenin ardından ilçeye bağlı Hasköy'de TKDK tarafından sağlanan destekle 2014 yılında faaliyete başlayan; 80 bin badem fidanı dikili 1600 dekar alanda üretim gerçekleştiren BİG Tarım işletmesini ziyaret ederek, üretim hakkında bilgi aldı.