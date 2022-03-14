Ümit Karan, Uşakspor'da

5 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Uşakspor, sosyal medya hesabı üzerinden yeni teknik direktörünü açıkladı. Kırmızı siyahlı ekip, futbolculuk döneminde Galatasaray ve A Milli Takımda forma terleten 45 yaşındaki Ümit Karan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Uşakspor yaptığı açıklamada, “Uşakspor Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörlük konusunda Ümit Karan ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ümit Hocamıza görevlerinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.