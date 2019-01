“Umut Adam”dan umut dolu bir kitap

'Umut Adam' lakaplı Uşaklı Yazar Cemal Ulu'nun 5. kitabı olan Bitmesin Hikayemiz isimli yeni kitabı çıktı.

Uşak'ta bir kitap kafede gerçekleştirilen imza gününde konuşan Ulu yayımcı kimliğine de dikkat çekerek Uşak'tan Türkiye'deki kitap fuarlarını dolaşan tek yazar olduğunun hatırlattı. Ulu, “Bugün de Bitmesin Hikayemiz adlı kitabımın imza günündeyiz. Birçok ilde imza günü yaptım ama 6 yıl sonra kendi memleketimde bunu yapmam benim için anlatılmaz bir mutluluk anlatılmaz bir gurur. İnşallah devam edecek. Kitabımın her sayfasında umut tohumları ektik. İnsanlara hiçbir zaman umutsuz kalmamayı öğütledik. Biz her gece uyuduğumuzda yepyeni bir güne uyanıyoruz. Aslında her gün bizim hesabımıza yeni bir umut yükleniyor. Umut o kadar yakın ki o bitti demeden bitmiyor. İnsanlar çok fazla ümitsizliğe kapılıyor. Bitmesin Hikayemiz'de yine bir sevda öyküsü var ama bu giden sevgilinin ardında kalan acının bitmemesi. Bazı yaralar vardır değerlidir, güzeldir öyle güzel acıtır ki insana şükretmesini öğretir. Yara da, acı da, dert de Allah'tan, derman da ondan. Hayatımıza biz pozitif şekilde yaklaşırsak acının bitmemesi, derdin bitmemesi bizim için aslında pozitif bir gelişme olacak” dedi.

Yazar Ulu, imza gününde kendisine destek veren Ali Osman Tanrıverdi'ye çok teşekkür etti.