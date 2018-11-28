Üniversiteli öğrenciler köy okulunu boyayıp kütüphane kurdu

Uşak'ta 1 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan “5. Engelsiz Sanat Ödülleri” programı için gerçekleştirilen projelerden biri olan “Köyde Şenlik Var” kapsamında, Uşak Üniversitesi Sosyal Hizmet Topluluğunun katkılarıyla, İlyaslı Ortaokulu'nda kütüphane kurularak, okul boyandı.

İlyaslı Ortaokulunda kurulan kütüphanenin açılışına katılan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencilerin okulu boyanmasına yardım etti. Savaş, üniversite topluluklarının bu tip sosyal sorumluluk projelerinde yer almasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, “5. Engelsiz Sanat Ödülleri düzenleyicisi Yön Sanat Atölyesi Temsilcisi ve Tiyatro Yönetmeni Erdem Öksüz'ü, Sosyal Hizmet Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Köroğlu'nu, Topluluk Başkanı İbrahim Kan'ı ve öğrencileri sergiledikleri örnek davranıştan dolayı tebrik ediyorum. Yaklaşık 3 bin 500 kitap toplanmış ve kütüphanede yerini almış. Kitap okumak çok önemli. Kütüphane, geleceğin güvencesi olan çocuklarımızı okumaya sevk edecek, onların ufuklarını açacak. Ayrıca İlyaslı Ortaokulunda açılan kütüphaneye ismimin verilmesi beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”dedi.

İlyaslı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Çakın, okul öğretmenleri ve İlyaslı Köyü Muhtarı Yaşar Gündüz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş başta olmak üzere Sosyal Hizmet Topluluğu öğrencilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, “Rektörümüzü ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyoruz, çalışmalarında başarılar diliyoruz.”şeklinde konuştular.

Kütüphane açılışının ardından Prof. Dr. Savaş, öğrencilere hediyeler vererek onlarla bir süre sohbet etti.