Üniversiteli tavuklar ve arılar, bilim için çalışıyor, kazanç sağlıyor

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Uşak'ın en bilimsel yumurtasını ve balını üretiyor. Fakülte bünyesinde yer alan tavuk kümesi ve arı kovanları hem bilime hem Uşak halkına hizmet ediyor.

Uşak Üniversitesinin her geçen gün yeni bir projeye imza attığını söyleyen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ; “projelerimizden bir tanesi de tavuklar ve yumurtalar üzerinde gerçekleşen bir proje. Aynı zamanda civciv üretme ünitemizde var. Burada tavuklarımızdan elde ettiğimiz yumurtaları aynı zamanda biz döner sermaye üzerinden değerlendirerek buranın giderlerine de katkı sağlıyoruz. Tabi ki üniversitenin temel amaçlarından bir tanesi iyi, kaliteli insan yetiştirmek, çağı yakalayabilen insan yetiştirmek. Dolayısıyla Ziraat Fakültesi öğrencilerimizin ortam içinde yetişmesi gerekiyor, tavuğu, civcivi, yumurtayı görmesi gerekiyor. Burada bunların üretimi noktasında neler yapılması gerektiğini görüyor ve daha sonraki hayatlarında da bunları devam ettiriyorlar. Tabi hayvan yaşamın bir parçası. Televizyonda izliyoruz ceylan kaçıyor aslan kovalıyor, ceylan yaşamak için kaçıyor, aslan hayatını devam ettirmek için koşuyor. Dolayısıyla buradaki tavuklarımız da bize daha fazla yumurta vermek için koşuyorlar. Aynı zamanda bıldırcın üzerine araştırmalarımız da var, şu an bıldırcın yok ama yakın zamanda hem yumurtasını hem bıldırcını üreteceğiz.” Dedi.

Mesleki uygulama derslerinde öğrencilerle birlikte yumurta kalitesinin artırılması ve yumurta verimi hakkında çalışmalar yaptıklarını anlatan Ziraat Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sibel Alapala Demirhan çalışmalarında anason tohumunun yumurta verimine ve etsine baktıklarını belirtti. Demirhan önümüzdeki dönemde etlik piliçle ilgili olarak çalışmaya başlayacakları bilgisini verdi.

Yüzde yüz doğal bal

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde 45 kovan arı bulunduğu bilgisini veren Rektör Savaş ; “Sayın dekanımız Nuray Hanımın gayret ve çabalarıyla günden güne gelişmesi için uğraşmaktayız. Ballarımız yüzde yüz doğal baldır. Bu balları biz hem araştırma amaçlı kullanıyoruz ham de döner sermaye aracılığıyla satmak suretiyle burada lazım olan bir takım sarf malzemeleri almış oluyoruz. Tabi sadece bal üretmekle kalmıyoruz propolis de üretiyoruz. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre kanser hastalarına en iyi gelen bir gıdadır” ifadelerini kullandı

Organik arıcılıkta Varroa parazitiyle mücadelede doğal savaş yöntemlerinin kullanılması üzerine araştırmalar yaptıklarını ifade eden Doktor Öğretim Üyesi Sibel Alapala Demirhan araştırmalarında kekik ve okaliptüs yağı ve tütün yaprağı kullandıklarını belirtti. Bunların içinde en iyi sonucu kekik yağından aldıklarını söyleyen Demirhan; “ Kekik yağımıza tütsüleme yöntemiyle kovanlarımıza verdik ve Varroa parazitinin sayısında azalmalar gördük” dedi.

Güney Marmara Bölgesinden toplanan propolislerin kimyasal yapısını incelediğine değinen Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Öğrencisi Nesibe Özge Toy propolisin insan sağlığına çok faydalı bir ürün olduğunu hatırlattı. Nesibe Özge Toy; “Kanserden tutun romatizmal hastalıklarda, boğaz enfeksiyonlarında ve deri hastalıklarında kullanımı çok yaygındır. Bunları incelemek için tabi ki propolisin kimyasal içeriğinin bilinmesi gerekiyor. Hangi alanda kullanılması gerektiğini belirlemek için kimyasal özelliklerine bakılması gerekiyor. Biz de bu amaçla daha önce yapılmamış olan Güney Marmara Bölgesini kapsayan 5 ilden topladığımız propolis örneklerinin kimyasal analizi gerçekleştiriyoruz.”