Üroloji Uzmanı Yıldırım: "Çocukları 2-6 yaş arasında sünnet ettirmeyi önermiyoruz"

Bünyamin Yıldırım, 2-6 yaş arası erkek çocuklarının fallik dönem sürecinde oldukları için bu dönemde mecbur kalınmadıkça sünnet edilmemesini önerirken, sünnet edilirken de nelere dikkat edilmesi hususunda bilgiler verdi.

Uşak Öztan Hastanesi Üroloji Uzmanı Bünyamin Yıldırım, sünnetin cerrahi bir operasyon olduğunu belirterek, öncesinde bir takım hazırlıkların olması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, “Ülkemizde dini nedenlerden dolayı dini sünnet yapılmakta. Bunun yanında bir takım tıbbi gerekçelerden dolayı da sünnetin yapılması gerekmekte. Başlıca bu sebepleri sıralamak gerekirse, 'fimozis' yani sünnet derisinin uç kısmının dar olması. 'Balanit' dediğimiz yine sünnet derisinin tekrarlayan enfeksiyon durumu. 'Parafimozis' durumu yani sünnet derisinin penisin ucundan sıvazlandığında geri gelememesi olayıdır. Saydığımız bu başlıca sebeplerde acil sünnet yapılmasını öneriyoruz” dedi.

Sünnet öncesi nelere dikkat edilmeli?

Sünnet öncesi dikkate edilmesi gerekenleri anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: “Kanama pıhtılaşma tahlili yapılması gerekir. Çünkü; sünnet sonrası durmayan kanamalara önlem almak ve öngörmek için bu test gereklidir. Tabi ki bu işlemin uygun, temiz, steril edilmiş ortamda ve doğru malzeme tercihi yapılması gerekir. Hastane ortamında yapılmasının bir artısı da olası bir komplikasyon gelişmesinde müdahale şansı daha fazladır. Ev veya farklı ortamlarda yapılan sünnet operasyonunda risk ve oluşan komplikasyonlara müdahale şansının olmadığını unutmamak gerekir.”

Sünnet kaç yaşa kadar yapılabilir ve ideal sünnet yaşı nedir?

Yıldırım, sünnetin her yaş grubunda yapılabileceğini savunurken, farklı durumlardan dolayı ilerleyen yaşlarda bile yapılmasının problem oluşturmayacağını söyledi. Bununla beraber Uzm. Dr. Yıldırım, “Sadece tıbbi gerekçe olarak gördüğümüz 2 ila 6 yaş arasındaki çocuklarda fallik dönem dediğimiz cinsel organını tanıdığı ve geçici bir dönem olduğu için bu dönemde sünnet edilmeyi önermiyoruz. Sebebi ise bu yaş aralığında sünnet olan çocuklar ilerleyen dönemde cinsel ve psikolojik sorunlar yaşayabilmekte” dedi.

Sünnet lokal anestezi ile mi, genel anestezi ile mi yapılmalı?

Her iki yöntemin de geçerliliği olduğunu söyleyen Bünyamin Yıldırım, "Lokal anestezik maddenin içeriğinden dolayı ciddi komplikasyonlar, hatta nadir de görülse kalp durmasına kadar giden önemli sonuçlara yol açabilmekte. Bunun önüne geçmek için operasyonun yapılacağı ortam ve müdahale şansı olan hastane ortamının olması önemli rol oynar. Bizim tercihen önerimiz sedasyon ve lokal anestezinin birlikte uygulanarak yapılması, bu da zaten hastane ortamı ve uzman ekip güvencesinde sağlıklı bir sünnet yapılmasına olanak sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Geçmişte fenni sünnetçi olarak bilinen ve elinde çantası ile evlere gelerek sünnet işlemi yapan kişilerin cerrahi işlemlerinden sonra birçok olumsuz komplikasyon yaşandığına değinen Yıldırım, penis başının kesilmesi, sterilizasyonun sağlanamadığından dolayı enfeksiyona bağlı penisin tamamen çürümesi gibi vakıalardan sonra Sağlık Bakanlığının 2015 yılında bir takım düzenlemelere gittiğini söyledi. Yıldırım, “2015 yılı Ocak ayında yayınlanan genelgede sünneti sadece doktorların yapabileceği belirtiliyor veya gerekli şartları sağlamış hastane, klinik gibi ortamlarla doktor nezaretinde bir sağlık personelinin yapabileceği öngörülüyor. Bu nedenle ve açıklamaya çalıştığım sebeplerden dolayı sünnet işlemi mutlaka emin ellerde ve gerekli şartlara sahip hastane ortamında yapılmasında fayda olacaktır” diye konuştu.