Uşak 41 milyon dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı

Uşak'ın geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen 41 milyon dolar ihracat rakamıyla, tüm zamanların ihracat rekorunu kırdığını açıklandı.

Eylül 2022'de 41 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşan Uşak, tüm zamanların rekorunu kırdı. Uşak'ın ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında arttı.

Eylül 2022'de 41 milyon dolarlık ihracat yapan Uşak, yılın ilk 9 aylık döneminde de 2021'e kıyasla ihracatını yüzde 18 yükseltti. 2022'nin ilk 3 çeyreğinde, toplam 302 milyon dolar ihracat yapan Uşak, 2021'in ilk 9 ayına nazaran 46,2 milyon dolar daha fazla ihracat gerçekleştirdi.

Yıl bazında ihracatta 36'ıncı sırada yer alan Uşak, hayvansal mamuller, tekstil ve hammaddeleri, halı, hazır giyim ve konfeksiyon, deri, seramik, meyve-sebze mamulleri, demir ve demir dışı metaller ve hububat grubu ürünlere ağırlık verdi. Uşak'ın en fazla ihracat yaptığı ilk 3 ülke ise Çin, ABD ve Almanya oldu.