Uşak ADD'yi soyan hırsızlar yakalandı

21 Kasım Pazartesi akşamı saat 21.30 sıralarında Aybey Mahallesinde bulunan ADD Uşak Şube evinin mutfak camını kırarak içeri giren hırsızlar, kombi, radyatör ve bilgisayar çalarak kayıplara karıştı. Olayın peşini bırakmayan Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gün içerisinde hırsızları tespit ederek çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

Uşak Emniyet Müdürlüğüne giderek çalınan malzemelerini geri alan ADD Uşak Şube Başkanı Ertuğrul Ayhan, “Pazartesi akşamı, ADD Ödev Evimizden kombiyi radyatör ve bilgisayarımızı çalan hırsızlar Uşak Emniyet Müdürlüğü mensuplarınca kısa sürede yakalandı. Malzemelerimizi bize teslim eden başta Emniyet Müdürümüz ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür ederiz” dedi.