Uşak Baro Başkanı fenalaştığı kafede hayatını kaybetti

Uşak'ta arkadaşlarıyla oturduğu kafede kalp geçirerek hayatını kaybeden Uşak Baro Başkanı Avukat Kazım Kargı'nın (65) cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, kent merkezinde İsmet Paşa Caddesi üzerindeki kafede yaşandı. Kargı birlikte oturduğu arkadaşları yanından ayrıldıktan sonra bir süre daha kafede oturmaya devam etti. Ardından bir anda fenalaşan Kargı yere yığıldı. İş yeri çalışanları ve kafede oturanlar 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kargı'nın öldüğünü belirledi. Sonrasında ise olay yerine gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaptı. İnceleme çalışmaları esnasında kafe boşaltıldı ayrıca kafe çevresinde yine çevik kuvvet polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemelerin ardından Kargı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yapılan ilk tespitlerde ise Kargı'nın geçirdiği kalp krizi sonrası öldüğü tahmin ediliyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.