Uşak Belediye Meclisi kuraklık gündemiyle toplandı

Küresel iklim değişikliğinin sonucunda dünyanın birçok bölgesinde sıcaklıkların artması ve yağışların azalmasıyla ortaya çıkan su krizine karşı çeşitli önlemler alındı.

1 Mart'ta gerçekleştirilen Uşak Belediye Meclis Toplantısı'nda Belediye Başkanı Mehmet Çakın ülkede yaşanan afetler ve Uşak'ın da içerisinde bulunduğu kuraklık tehlikesine değindi. Türkiye'nin ve Uşak'ın büyük problemlerinden biri olan depremin yanı sıra başka afetlerin de tehlike arz ettiğini belirten Başkan Çakın: “Maalesef şehrimiz yeterli derecede yağış almıyor. Kuraklığa karşı tedbir almak için musluklardan akan suyun kesilmesini beklememek lazım. Bu konuda biz belediye olarak üzerimize düşen görevleri hızlı bir şekilde yerine getirmek için gayret gösterirken vatandaşlarımızın da su tasarrufu konusunda duyarlı olmaları gerekiyor” diyerek tüm vatandaşlara tasarruf konusunda çağrıda bulundu.

Yeni su kaynağı çalışmaları sürüyor

Yeni su kaynaklarının oluşturulması ve şehrin şebekesine bağlanması konusunda çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Başkan Çakın, “Göreve başladığımız günden bu güne kadar yaşanabilecek sıkıntılara karşı 55 yeni su kuyusu açmıştık fakat bunun kuraklığa karşı nihai bir çözüm olmadığının farkındayız. Ayrıca kazılan kuyularda dinamik su seviyeleri günden güne azalıyor ve enerji maliyetleri artıyor. Özellikle aynı çanaklardan beslenen kuyular çökebiliyor. Bu anlamda tedbir amaçlı olarak bu yıl 8 kuyu kazmıştık. DSİ ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde İkisaray bölgesinden 4 tane daha DSİ'ye ait kuyuyu belediyemize devraldık. Bu kuyuları da sistemimize bağlamak için İzmir-Ankara yolunun altından yatay sondajla boruları geçirdik. İnşallah gerekli çalışmalar gerçekleştikten sonra bu sular da kullanılmaya başlanacak. Bunun yanında bizim tek su kaynağımız olan Murat Dağı'nda iki tane membamız var. Küçükler Barajı'nda biriken sularımız ki barajın kapasitesi toplamda 12 milyon metreküp fakat dolup boşaldığını göze alırsak belki de yaklaşık 100 milyon metreküplük bir devirdaim söz konusu diyebiliriz. Fakat tarımsal sulama için de kullanılan bu barajdan sadece geçtiğimiz yıl 2,5 milyon metreküp su alabildik. Bunun yanında Çokrağan kaynağı bizim için büyük bir nimet ama aynı zamanda arkasını bilmediğimiz bir nimet. Yarın ne olacağını bilemediğimiz bir kaynak. Herhangi bir çökme durumunda kaybolup kaybolmayacağını bilemiyoruz. Biz bu bölgede dağın yukarısındaki suların batmadan baraja ulaşması için öncelikli olarak tespitini yapmış olduğumuz Darı Deresi bölgesinde DSİ ile yapılan protokol çerçevesinde kanaletlerle çalışma gerçekleştiriyoruz. Şuan mevsim koşulları nedeniyle durdurulan çalışma 15 Mart'ta tekrar başlayacak. İnşallah yakın zaman içerisinde bu kaynaktan takviye olarak baraja su gelecek. İkinci aşamada ise Boyguyan olarak adlandırdığımız dağın daha da yukarısına tekabül eden bir bölgeden su kaynağının baraja takviye olması ile ilgili de bir protokol imzaladık. Üçüncü olarak yine bölgenin yakınlarında aynı havzada olan Baltalı Göledinin oradan gerek duyulması halinde baraja bağlanması ile ilgili bir çalışmamız da var” dedi.