Uşak Belediyesi çocukların tatiline değer katıyor

Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün, şehirdeki çocukların sporla dolu bir yaz tatili geçirerek yeni hobiler edinmesi için ücretli olarak düzenleyeceği Yaz Spor Okulları'nda kayıtlar başladı.

İki dönemden olmak üzere Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak Yaz Spor Okulları'nın bünyesinde birçok sportif kurs bulunacak.

Bugüne kadar binlerce öğrenciye eğitim verilen okullarda; Basketbol, Futbol, Voleybol, Okçuluk, Motospor, Cimnastik, Yüzme, Go Kart, Binicilik, Kickboks gibi sportif aktiviteler yer alacak.

3 Temmuz tarihinden itibaren birinci dönem eğitimlerin başlayacağı Yaz Spor Okulları'nda; ikinci dönemin başvuruları da şimdiden alınabiliyor.

Yapılan açıklamalara göre, ücretli kurs kayıtlarında ödemeler sadece kredi kartı ile yapılabilecek. Ayrıca 0534 792 14 11 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

Kursların Yaş Aralık Listesi

Yüzme Kursu: 6-14 yaş aras

Futbol Kursu: 5-14 yaş arası

Okçuluk ve Binicilik Kursu: 8-14 yaş arası

Basketbol Kursu: 7-14 yaş arası

Voleybol Kursu: 7-14 yaş arası

Motospor ve Go Kart Kursu: 7-14 yaş arası

Cimnastik Kursu: 5-14 yaş arası

Kickboks Kursu:7-14yaş arası

Kayıt Yerleri

Uşak Belediyesi Kapalı Spor Salonu (Eski Öğretmen Evi yanı)

Futbol kayıt yeri: Huzurkent Altyapı Tesisleri (At Çiftliği karşısı)

Okçuluk ve binicilik kayıt yeri: At Çiftliği Kemankeş