Uşak Belediyesi gençleri okumaya teşvik ediyor

Uşak Belediyesi ile Eğitim Bir – Sen arasında gençleri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla hazırlanan "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi ile ilgili protokol imzalandı.

Uşak Belediyesi'ne ait Atapark'ta bulunan sosyal tesislerde gerçekleştirilen protokol imza töreninde Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner ve Eğitim Bir-Sen Uşak Şube Başkanı Bilal Kara ile "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinde görev alacak öğretmenler bir araya geldi.

Uşak Belediyesi tarafından hazırlanan “Genç Kuşak” projesinin ödül aldığını hatırlatan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Gençlerimizi kitap okumaya teşvik etmek için hazırlanan ve bu yıl yedincisi düzenlenecek "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi, gençlerimizin yetişmesi ve kötü alışkanlıklar yerine kitap okumasını sağlaması açısından çok değerli bir projedir. Bu değerli projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm eğitimcilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinde kazananlara ödül var

Bu yıl 7. si düzenlenecek olan "Bir Bilenle Bilge Nesil" yarışmasının amacı, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek. Eğitim Bir -Sen Uşak Şubesi tarafından oluşturulan İl Proje Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen 3 kitap, danışman öğretmenler aracılığıyla yarışmaya katılan öğrencilere okutuluyor.

Yarışmacıların her dönemde 3 kitap olmak üzere yıl boyunca 6 kitap okuması gerekiyor. Gerçekleşecek kitap okuma süreci sonunda öğrencilerin okudukları eserle ilgili kompozisyon yazmaları sağlanıyor.

Kompozisyonlar kompozisyon değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilip, her eserle ilgili en iyi kompozisyonu yazanlar arasından ilk üç dereceye girmeye hak kazanan orta öğretim öğrencisine il merkezinde düzenlenecek salon programında uygun görülecek olan hediyeler takdim ediliyor.