Uşak Belediyesi hemşerilerine yazlık sinema keyfi yaşattı

Nostaljik Yazlık Sinema günleri “Ustalara Saygı” teması ile geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz Yeşilçam'ın en büyük ustalarından Cüneyt Arkın'ın ilk filmi olan “Gurbet Kuşları”nın gösterimi ile başladı.

Türkiye'nin ilk elektrik santrallerinden olan ve Uşak Kent tarihi Müzesi'ne dönüştürülen tarihi atmosferde, tahta sandalyeler üzerinde oturan izleyiciler Cüneyt Arkın'ın Gurbet Kuşları filmini izlerken kendilerine; eski lambalar, gazoz ve patlamış mısır ikram edildi.

Müze bahçesinde şimdilerde olmayan Uşak Yeni Uğur Sinemasından bağış olarak gelen Cüneyt Arkın film afişleri ve Uşak Park sinemasından bağış olarak gelen sinema materyalleri sergisi açıldı.

İlk gösterime gelen izleyiciler, açık hava sınaması keyfini sürerken zaman zaman duygulu anlar yaşadı.

Kent Tarihi Müzesi Sorumlusu Arkeolog Cengiz Doğan'ın yazlık sinema keyfi projesi hakkında bilgi veren Uşak Belediyesi Kültür ve Sanat İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Zeynep Ceylaner, “Kent Tarihi Müzemizde düzenlediğimiz Ustalara Saygı Sinema Geceleri etkinliği; beyaz perdenin unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın Gurbet Kuşları filmi ile sinemaseverleri ağırladı.

Etkinliğimiz, yine Büyük Usta Cüneyt Arkın'ın baş rolünü oynadığı; 22 Ağustos Pazartesi akşamı gösterime sunulacak olan “Önce Vatan” ve 24 Ağustos Çarşamba akşamı gösterime sunulacak olan “Arım Balım Peteğim” ile son bulacak.

Uşak Belediyesi'nin bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerini devam ettireceğiz. Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim” dedi.