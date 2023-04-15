Uşak Belediyesi Ramazan coşkusunu mahallelere taşıyor

On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nda birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi hedefleyen Uşak Belediyesi ilk toplu iftar programını gerçekleştirdi. Dayanışma ruhunun ön plana çıktığı programda konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, mahalle sakinleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Toplumda kaynaşmayı artıran etkinliklere imza atan Uşak Belediyesi, Ramazan Ayı'nın coşkusunu sokaklara taşıyor. Uşak Belediyesi, mahalle iftarları programını bugün ilk olarak Dikilitaş Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Büyük küçük demeden herkesin yüzünü güldüren etkinlikler mahalle sakinleriyle buluştu.

Çocuklara yönelik Altan Show ile başlayan etkinlikleri, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği Çikolata Dükkânı çocuk tiyatrosu takip etti. Hacivat karagöz perde oyunu, kavuklu orta oyunu, hacivat karagöz orta oyunu ve aşuk ile maşuk orta oyunu miniklere keyifli bir akşam yaşattı. Kent Orkestrası'nın tasavvuf müziği dinletisinin ve sergilenen semazen gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualar manevi iklime eşlik etti, dört bine yakın vatandaş kurulan sofralarda iftarını yaptı.

Bu tarz etkinliklerin gönül bağlarını güçlendirdiğine işaret eden Başkan Çakın, 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem felaketine değindi ve Ramazan Ayı'nın buruk geçtiğine vurgu yaptı. Yaraların en kısa sürede sarılmasını dileyen Başkan Çakın gerek devletin ve gerekse milletin büyük bir dayanışma örneği gösterdiğine işaret etti, üç aydan kısa bir sürede yeni konutların temelinin atıldığını dile getirdi. Başkan Çakın, “Çok güçlü bir devletimiz ve bu devletin başında da çok güçlü bir irade, vatan millet sevgisiyle yanan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Allah ondan razı olsun diyorum. Biz de hükümetimizin destekleriyle şehrimizin dört bir yanında birçok projeye imza atıyoruz. Her zaman söylediğimiz bir şey var, merkezi hükümetle uyumlu bir AK Parti belediyesi olarak çok büyük katkılar elde ediyoruz.” dedi.

“Güçlü bir devletimiz, güçlü bir liderimiz var”

Şehrin markalarından birisi olacak Millet Bahçesi'ne değinen Başkan Çakın, “Yaklaşık 250 milyon liralık bir proje bedelini vekillerimizin da katılımıyla Ankara ile yapmış olduğumuz diyaloglar sayesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından üstlenildi. Böylelikle biz belediyemizin bütçesinden daha farklı hizmetler yapma imkanını elde etmiş olduk. Bugün Uşak'ımızın ihtiyacı olan arıtma tesisimiz yine Devlet Su İşleri tarafından belediyemiz adına yapılacak. Şehrimiz için büyük bir katma değer sağlayacak Çarşamba Pazarı Projemizi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın büyük destekleriyle yapacağız.” diye konuştu.

Millet Bahçesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yapmış olduğu Uşak ziyareti esnasında onaylanan bir projenin daha hayata geçirileceğine değinen Başkan Mehmet Çakın, Dikilitaş Mahallesi'ne bir millet bahçesi kazandırmak için çalışmaların en kısa zamanda başlatılacağını müjdeledi. Renkli etkinlikler iftar sonrasında da devam ederek mahalle sakinlerini bir araya getirdi.