Uşak Belediyesinden Anneler Günü'ne özel kutlama mesajı

Uşak Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından “Anneler Gününüz Kutlu Olsun” yazılı görüntü ile bütün kadınların anneler gününü kutladı. Yapılan paylaşımın altında ise, “Varlığıyla bizlere güç veren; fedakarlığın, merhametin sabrın ve karşılıksız sevginin timsali olan kıymetli annelerimizin anneler gününü kutluyor, tüm annelerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz” mesajı aktarıldı. Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'da “Gücümüze güç, umudumuza umut katan tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun” yazılı görüntülü paylaşımda bulunurken paylaşımında “ Koca bir dünyayı evladının tebessümüne sığdıran, fedakarlığın ve şefkatin simgesi olan tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun! İyi ki varsınız” mesajını yineledi.