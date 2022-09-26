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Uşak Belediyesi'nden can dostlar için ‘Çek - Gönder' kampanyası

Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ etkinliklerinde “Çek – Gönder” adı altında sosyal medyadan evlerde beslenen, kedi, köpek diğer evcil hayvanların fotoğraflarının sosyal medyadan gönderilmesi kampanyası başladı.

Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' etkinliklerinde “Çek – Gönder” adı altında sosyal medyadan evlerde beslenen, kedi, köpek diğer evcil hayvanların fotoğraflarının sosyal medyadan gönderilmesi kampanyası başladı.



Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kampanya ile ilgili olarak; “Hayatımıza neşe katan ve bizleri karşılıksız sevgileriyle mutlu eden can dostlarımızın tatlı hallerini herkes görse nasıl olur?


Siz de patili dostlarımızın güldüren ve neşeli anlarının videolarını kullanıcı adınızla birlikte; Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'müzün Facebook Messenger, İnstagram DM veya ‘veterinerlik@usak.bel.tr' adresine gönderin, paylaşılsın ve tebessüme hep birlikte ortak olalım” diyerek Uşak halkını kampanyaya katılmaya davet etti.

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