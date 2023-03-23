Uşak Belediyesinden su için farkındalık etkinliği

Uşak Belediyesi tarafından Dünya Su Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlenirken vatandaşların suyun önemi anlatıldı.

Vatandaşların ulaşabileceği her mecradan susuzlukla ilgili bilgilendirme yapan Uşak Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü'nü de çeşitli etkinlikler düzenleyerek geçirdi. Günün anlam ve önemine dair Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik çevre konulu bir tiyatro oyunu ve medusa müzikali sahneleyen Uşak Belediyesi ekipleri ayrıca vatandaşlara perlatör ile tasarruf tedbirlerini içeren broşürlerin dağıtımını gerçekleştirdi. Susuzluk ve çevre kirliliğinin insanlara olan etkisini gösteren; duyarlı davranmayla bu sorunların çözülebileceğini vurgulayan oyun miniklerden büyük ilgi ve beğeni topladı. Ayrıca tiyatro izlemeye gelen çocuklara etkinlik öncesinde Uşak Belediyesi'nin hazırladığı suyu tasarruflu kullanmayı anlatan özel bir film de izletildi.

Vatandaşlara perlatör dağıtıldı

Uşak Belediyesi'nin daha önce de zaman zaman gerçekleştirdiği perlatör dağıtımı bu kez Dünya Su Günü için şehrin farklı noktalarında tekrarlandı. Uşak Belediyesi personelleri tarafından İsmet Paşa Caddesi, Çarşamba Pazarı ve Mende Pazarı'nda musluklara takılan ve yüzde 70'e kadar tasarruf sağlayan perlatör aparatı ile su tasarruf yöntemlerini içeren broşürler dağıtıldı.