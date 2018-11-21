Uşak Belediyesi'nden suya flaş indirim

Uşak Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen 2019 bütçe görüşmelerinde alınan flaş kararla suya indirim getirildi. Uygulama 1 Ocak itibariyle başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına en hızlı refleks gösteren ve sosyal tesislerinde yüzde 10 indirime giden Uşak Belediyesi, bütçe görüşmelerinde önemli bir karara daha imza attı. Enflasyonla Topyekûn Mücadeleye destek olmak adına oy birliğiyle alınan kararla su fiyatlarında indirime gidildi. 2019 bütçelerinin görüşüldüğü Uşak Belediye Meclisi'nde 2018 su bedellerine göre suya yüzde 20'lik bir indirim kararı alındı. Alınan karar 1 Ocak 2019 itibariyle faturalara yansıyacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “İstedik ki bu mücadeleye Uşak Belediyesi olarak tam destek verelim ve vatandaşımızın bütçelerine destek olalım. Onların bir nebze olsun bu ekonomik sıkıntıda rahat etmeleri anlamında yüzde 20'lik ciddi bir su indirimini kararlaştırdık.” dedi.

“Ekonomik bir saldırı altındayız ve bu güzel ülke hepimizin” diyen Başkan Nurullah Cahan, “Bu saldırıya karşı asla pes etmedik, etmeyeceğiz. Bu saldırıyı püskürtüp İnşAllah daha güzel günler yaşayacağız. Halkımızın daima yanındayız. Tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz.” diye konuştu.

Uşak Belediye Meclisi olarak güzel bir kararın alındığına işaret eden Cahan, tüm partilerin mensubu Belediye Meclisi Üyelerine teşekkür ederek sözlerini şöyle noktaladı:

“Uşak'ta birlik ve beraberlik hakim. Uşak Belediyesi olarak halkımızın sıkıntılarına daima kulak verdik ve onların bütçesini doğrudan etkileyen suya yönelik de önemli bir karar verdik. Daima halkımızın yanındayız.”