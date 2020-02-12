İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak Belediyesine haciz şoku

Uşak Belediyesine ait araçlara bir şirket tarafından haciz konuldu.


İddiaya göre, Uşak Belediyesinin önceki dönemden birçok kurum ve kuruluşa olan borçlarından dolayı haciz memurları gelmeye devam ediyor. Belediye başkanının makam aracı da dahil olmak üzere birçok araca geçtiğimiz aylarda haciz işlemi uygulanmış ve araçlar bağlanmıştı. Son olarak bir şirket tarafından yapılan tebligatlara rağmen ödemenin gerçekleşmemesi üzerine şirket haciz işlemi için İcra Müdürlüğüne başvurdu. Firmanın alacaklarına karşılık olarak 9 adet kamyon ve 6 adet ticari araca haciz konuldu.


Öte yandan haciz edilen araçlar firmanın alacaklarına karşılık gelmediği için ilerleyen günlerde haciz işlemlerin devam edeceği öğrenildi. Uşak Belediyesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.