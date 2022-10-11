Uşak Belediyesi'nin eski hizmet binası yeni yüzüne kavuşuyor

Geçtiğimiz hafta Muharremşah Mahallesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda temel atma töreni düzenleyen Uşak Belediyesi, bu kez kentin kalbi İsmetpaşa Caddesi'nde yer alan eski hizmet binasının dönüşümü için düğmeye bastı.

1953 yılında planlanan ve 1971 yılında kasap hali olarak faaliyete geçen bina, daha sonra ön kısmına 4 katlı bir yapı eklenerek belediye hizmet binasına dönüştürülmüştü. Uşak Belediyesi'nin kentsel dönüşüm bölgesine taşınmasının ardından boşalan yapı, şimdi kent merkezine dinamiklik katacak yeni bir forma kavuşuyor. Sonradan yapılan ve bölgenin siluetini bozan 4 katlı binanın yıkıldığı noktaya; 6 metre daha içeride ve 6 metre daha düşük kotta yeni bir bina inşa edilecek. Hem tarihi dokuyla bütünleşecek hem de ön kısma daha geniş bir alan kazandırılacak proje ise bugün başladı.

Eski belediye binasının arastaya dönüşmesi için düzenlenen temel atma töreninde dualar okundu, kurban kesildi. İlk betonu temelle buluşturan düğmeye basan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yeni ticaret merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Hedef mart ayında tamamlamak

Törenden sonra açıklamada bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Uzun yıllardır şehrimize hizmet etmekte olan eski belediye binamızın dönüşüm projesinin temelini atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bilindiği gibi bu bölge şehrimizin kalbi ve özellikle de ticari yaşamın merkezini oluşturuyor. Bu anlamda biz de buranın, belediye binamızın daha önceki fonksiyonu da olan kasap halindeki gibi bir ticaret merkezine dönüşmesi kararını almıştık. Önümüzdeki sene Mart ayı içerisinde hayırlısıyla burayı açmayı ve yeni oluşturulacak dükkanları da esnaflarımızın kullanımına sunmayı planlıyoruz.” dedi.

“Projelerle İsmetpaşa değer kazanacak”

Şehrin gelişmesi ve güzelleşmesi amacıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Çakın, “Özellikle kent merkezimizin son derece yıpranmış olması bizleri üzüyordu. Bu anlamda öncelikle İsmetpaşa Caddesi'nde cephe çalışması gerçekleştirmiştik ve bu çalışma tamamlandı. Vatandaşlarımızdan da cephelerin yenilenmesi büyük bir teveccüh gördü. İsmetpaşa Caddesi'nin zemin düzenlemesi için de ihale gerçekleşti, yakın zamanda burası da başlayacak. Tüm bu projeler ve yapılacak olan yeni yatırımlarla birlikte şehir merkezimizin cazibesinin devam etmesini, bu vesileyle de esnaflarımızın ekonomik anlamda değer kaybetmeden işlerini sürdürebilmelerini temenni ediyorum. Yeni yatırımımızın şehrimize, Uşaklı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Tarihi bina korunuyor

Binanın bodrum, zemin ve ikinci kattan oluştuğunu dile getiren Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürü Emre Kocabıyık ise, eski yapının 50 yılı aşkın süredir hizmet verdiğini, şimdi daha güvenli bir binanın kazandırılacağını dile getirdi. Kocabıyık, “Eski kasap hali olan kısım korunuyor ve burada tadilat çalışmaları yürütülüyor. Eski yapıyı koruyarak daha güzel bir şekilde halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. İnşaatı 4-5 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlamak istiyoruz. Ön kısımdaki bina 6 metre geriye çekilecek ve yüksekliği de düşürülecek, bu sayede meydan daha geniş ve ferah bir görünüme kavuşmuş olacak.” diyerek, projenin yetkili kurul tarafından onaylı olduğunu ekledi.