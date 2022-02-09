Uşak Büyükbaş Deri İşleme projesinde 2. farkındalık toplantısı yapıldı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ‘Uşak Büyükbaş Deri İşleme' projesinde, 2'nci farkındalık toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi.

Proje hakkında detaylı bilgi aktarmak ve Uşak'ta kurulan Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisini (UBDİT), İzmir'de bulunan ayakkabı ve saraciye üreticisi olan sanayicilere tanıtmak amacıyla gerçekleşen toplantıda, büyükbaş deriyi girdi olarak kullanan sanayiciler ile Uşak'taki büyükbaş deri üreteciler arasında iş birliği zemininin oluşturulması hedeflendi. Toplantı proje sahibi Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Bölge Müdürü, deri sektörünün önde gelen temsilcileri, ayakkabı ve saraciye sanayicilerinin üye oldukları sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantının açılışında konuşan Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, proje kapsamında deri sanayicilerine fason hizmet vermek ve büyükbaş hayvan derisi işlemek üzere, Uşak Deri Karma OSB'de 8 bin metre kare kapalı alana kurulan Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisinin (UBDİT) bu ay içinde faaliyete geçmesinin planlandığını belirtti. Bu tesis sayesinde deri sektörünün ürün yelpazesine, talebi giderek artan ayakkabı, çanta, kemer gibi zorunlu ihtiyaç maddelerinin üretiminde kullanılan büyükbaş derinin ekleneceğini kaydeden Karahallı, bu yolla deri sanayicilerinin üretim, istihdam ve rekabet gücünün artacağını söyledi. Karahallı, proje sayesinde sanayicilerinin yurt içi ve yurt dışında yeni pazarlara deri satma imkanı bularak, üretim ve gelirlerini artırma ve işlerini geliştirme şansı elde edeceklerinin önemini vurguladı.

“Uşak Büyükbaş Deri İşleme” projesinin detayları hakkında bilgi veren Başkan İbrahim Karahallı, “Uşak Büyükbaş Deri İşleme Projesi, Türkiye ve dünyada küçükbaş deri işletmede uzmanlığını kanıtlamış olan Uşak deri sanayicilerinin, kazandıkları deneyim ile büyükbaş deri işletmede de başarılı olacakları inancı ile hayata geçirilmiştir. Projenin Nihai Faydalanıcısı, Uşak Deri (Karma) OSB, proje ortağı ise Zafer Kalkınma Ajansı'dır. Küçükbaş deri sektörünün sürekli kan kaybettiği, talebin gerilediği, fiyatların düştüğü gerçeğinden yola çıkılarak, deri sektörünü yeniden canlandırmak ve deri sanayicilerini büyükbaş deri işlemeye özendirmek amacıyla, bu proje kapsamında, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde, ortak kullanım tesisi özelliğine sahip olan Büyükbaş Deri İşleme Tesisi (UBDİT) kurulmuştur. 20 ton/gün ve 800 büyükbaş kapasiteye sahip olan, Şubat 2022'de faaliyete geçmesi planlanan UBDİT, uzun yıllar küçükbaş deri işleyen sanayicileri büyükbaş deri işlemeye özendirmek amacıyla hayata geçirilecektir. Tesisin tüm makineleri tedarik edilmiş olup kurulumlar yapılmıştır.

Proje kapsamında deri sanayicileri ve çalışanlarına yönelik çeşitli eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilmiş olup, deri sanayicilerinin birlikte hareket etmelerini sağlamak üzere, deri kümesi kuruluş çalışmaları da devam etmektedir. Deri sektörü sanayicileri arasında gerçekleşecek olan ikili iş birlikleri ve ağ oluşturma günleri ile projenin hedeflenen etkinliğinin artması planlanmaktadır” diye konuştu.