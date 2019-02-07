Uşak Diş Hekimliği Fakültesi ADEE üyeliğine kabul edildi

Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye'den sadece 6 üniversitenin yer aldığı, ADEE derneği üyeliğine kabul edildi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Avrupa'daki Diş Hekimliği fakültelerinin eğitimi inceleyerek, kalite belgesi veren ADEE derneği üyesi olan, sadece bölgenin değil Türkiye'nin sayılı fakültelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanlarını ve çalışanlarını tebrik etti.

Dekan Prof. Dr. Celal Artunç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ADEE üyeliğine kabul edilmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Derneğin ilerleyen yıllarda üniversitemize gelerek, fakülte çalışmalarını yerinde inceleyeceği ve kalite belgesi vereceğini söyledi. Derneğin amacının, özellikle diş eğitimi olmak üzere, eğitim ile ilgili diğer kurumlarla Avrupa bağlantıları kurmak, kalite güvencesini koordine etmeye yardımcı olmak ve yüksek dental eğitim standartlarına yaklaşımı teşvik etmek olduğunu aktaran Prof. Dr. Artunç, üyelik ile personel, öğrenci ve program değişiminin de mümkün olduğunu aktardı.