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Uşak Elmalıdere Mezarlığı'na genişletme kararı

Uşak’ın Elmalıdere Mahallesi’nde yer alan ve yetersiz kalmaya başlayan mezarlık için Belediye Meclisi tarafından genişletme kararı alındı.

Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi'nde yer alan ve yetersiz kalmaya başlayan mezarlık için Belediye Meclisi tarafından genişletme kararı alındı.


Daha önce Dikilitaş, Karaağaç, Işık ve Bozkurt Mahalleleri başta olmak üzere kent halkının kullanacağı 40 bin metrekarenin üzerinde yeni bir mezarlık alanı oluşturan Uşak Belediyesi bu kez Elmalıdere'deki mezarlık sorununu çözüyor.


Uşak Belediyesi İmar Komisyonu'ndan çıkan ve Belediye Başkanı Nurullah Cahan Başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Meclisi 2019 yılı Şubat ayı 4. oturumunda görüşülen Elmalıdere Mezarlığı'nın genişletilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre bitişikte bulunan bazı parseller de çevre nizamını bozmayacak şekilde mezarlığa dahil edilecek.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak halkının temel ihtiyaçlarını giderecek her türlü konuda çalışmaların hayata geçirildiğini kaydetti. Cahan, “Vatandaşlarımızın defin ve ziyaretlerinin kolay olması adına Elmalıdere Mahallemizde bulunan ve yetersiz kalmaya başlayan mezarlık alanını genişletme kararımız meclisimizde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Halkımızın her konuda yanındayız.” dedi.

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