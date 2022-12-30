Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer emekli polislerin ismini künyelere kazıdı

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak'ta emekli olan 600 polis için Emniyet Müdürlüğü binasında bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyonda konuşan Emniyet Müdürü Gezer, Emniyet Müdürlüğü bahçesine bir ağaç dikeceklerini, ağaca emekli polislerin ad ve rütbelerini gösterir künyeler asılacağını belirtti. Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, “Sizler, emniyet teşkilatımıza bir ömür verdiniz. Her zaman sizlerle bir arada olmak ve sizlere diğer verdiğimizi bilmeniz için ikincisini düzenlediğimiz bu kokteylde Siz değerli büyüklerimizle bir arada olmaktan kıvanç duyuyoruz.

Çok kıymeti olmasa da sizler için bana göre değeri büyük bir hediye hazırladık. Emniyet Müdürlüğü bahçesine diktiğimiz bir ağaca isminizin yazılı olduğu künyeleri asacağız. Müdürlük binasına gelen ve yoldan geçen vatandaşlarımız, rüzgârda künyelerin sesini duydukça sizi anacak” dedi.