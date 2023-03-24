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Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Manisa'ya tayin oldu

Uşak İl Emniyet Müdür Mesut Gezer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa Emniyet Müdürü olarak atandı.



Manisa'ya atanan İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in, 27 Mart Pazartesi günü, Manisa'ya giderek yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Uşak'ın gönlündeki yerinin unutulmaz olduğunu belirten Gezer, “Ben Uşak'ın evladıyım. Her zaman gönlümün yarısı burada olacak. Uşak benim ilk İl Emniyet Müdürlüğü yaptığım yer. Buraya geldim geleli, ailecek Uşak'ı çok sevdik. Uşaklılar da bizi sevdi. Ayrılacağım için üzgünüm. Ama gönlümde kapımda Uşaklılara her zaman açıktır. Gönlümün yarısını Uşak'ta bırakıyorum” diyerek Uşaklılara veda etti.



19 Eylül 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak'ta görev yaptığı 4 yıla yakın süreçte başarılı çalışmalara imza attı.

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