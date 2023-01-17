Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetimi değişmedi

350 milyon TL para hacmi ile Ege Bölgesi'nin en büyük kooperatiflerinden olan ve 3 bin 800 ortağı bulunan Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu tek adayın katıldığı bir ortamda gerçekleştirildi.Genel Kurulun Divan Başkanlığına, tam 54 yıldır Denizli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığını yürüten Musa Çelikkol (83), yardımcılığına da Uşak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlik Başkanı Atalay Savaş seçildi.

Faaliyet raporlarının okunup aklanmasının ardından kendisine söz verilen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; “Özellikle pandemi döneminde Uşak esnafının özverili çalışması birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma göstererek ayakta kaldığını içinizden birisi olarak çok iyi biliyorum. Bizde Uşak Belediyesi olarak esnaflarımız için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde esnafımızın zararını an az şekilde yaşaması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Maddi manevi her türlü desteği sağladık. Uşak Belediyesi, esnafına hiç borç yapmadan ilişkilerini sürdürmekte ve esnaf birliğimize danışarak esnafımız için önemli kararları istişare yöntemi ile hayata geçirmektedir. Zaman zaman esnafımızı sıkıntıya sokan çalışmalarımız olduğu ve esnafımızdan fedakârlık istediğimiz doğrudur. Sizler daha iyi bir çalışma ortamı sağlayacak, kazancınızı artıracak ve şehrimize değer katacak işleri hayata geçirmek istiyoruz. Şehir merkezimizdeki ticaret alanlarının güzelleşmesi ve tercih edilmesi için yenileme çalışmaları başlattık. Hareketliliğin arttığını esnaflar bize söyledi. Çok mutlu oldum. İsmetpaşa Caddesi yenileme çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içerisinde tamamlayıp caddemizin cazibesini artırmak istiyoruz. Çarşamba pazarı mevkiinde başladığımız Çarşı Uşak projemizde hızla yol almaktadır” dedi.

Gündemin seçim maddesinde başka liste sunulmayınca Divan Başkanı Musa Çelikkol, mevcut Başkan Gültekin Köse'nin açık oy sistemi ile oylattı.

Oylama sonucu yeniden seçilen 19 yıllık Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gültekin Köse, “Pandemi enflasyon derken geçen iki yılda sıkıntı yaşayan esnafımıza kooperatifimizin çok yararı oldu. Buradan personelime de çok teşekkür ediyorum. Geçen süreçte onlarda çok çalıştı. ‘Hiç para dağıtmadık' dediğimiz ay 20 milyon TL para dağıtıyoruz. Geçen ay 60 milyon TL dağıttık. Bize yeniden görev verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun ülkemize, esnaf ve sanatkârımıza hayırlar getirmesini dilerim” dedi.

Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Gültekin Köse (Başkan), Adil Samancı, Erkan Börekçi, Abdullah Can, Hamza Keskin.