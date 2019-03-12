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Uşak Genç Girişimciler Kurulunda kan değişimi

TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Uşak seçimleri tamamlandı.

Yeni Başkan Cemal Yalçındağ oldu.


Türkiye'de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla odalar ve borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığı ve yönetim kurulu seçimi tamamlandı.


Gerçekleştirilen seçimde TOBB İl Genç Girişimciler Kurulunda ise iki aday yarıştı. Yapılan seçimler sonucu TOBB Genç Girişimciler İcra Komitesi Asil üyeliklerine Cemal Yalçındağ, Mehmet Bülbül, Ali Kuşçu, Murat Kurak, Yiğit Kulalıgil, Kamil Kül, Halil Yiğit, R. Barış Ketboğa, Süleyman Onur Çalıkuş, Serkan Doğan, Veysel Karani Gül, Cemal Bursalı seçildi. Genç Girişimcilerin kendi aralarında yaptıkları seçim sonucuna göre, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Cemal Yalçındağ oldu.


Yeni Başkan Cemal Yalçındağ gençliği içinde bulunduğu ataletten çekip çıkarmaları gerektiğini ve kendilerinin bu anlamda üstlendikleri misyonun farkında olduğunu belirtti. Devletimizin dinamik genç bir nüfusa sahip olduğunu ve gençliğin gelişen teknolojiler konusunda


hızlı, bilinçli, kendinden emin adımlar atması gerektiğini söyleyen Cemal Yalçındağ önceki dönemlerde yapılanların üstüne çıkılacağını ve sadece bu kurulun görüntüden ibaret olmadığını yapacakları icraat ve projelerle Uşak'ın Türkiye Genelinde ve TOBB nezdinde ses getireceğinin sözünü verdiklerini söyledi.


Yalçındağ; “TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve UTSO Başkanımız Selim Kandemir'in destekleri bize hem güç veriyor hem de bize ağır bir sorumluluk yüklüyor. Bununla beraber Uşak ilkler şehridir, Uşak Halkı ve Uşak genci girişimci bir ruha sahiptir, bundan sonraki buluşmalarımızda dinamikleri harekete geçirdiğimizde neler olacağını yakından takip edeceksiniz” dedi.

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