Uşak Huzurevi gün geçtikçe güzelleşiyor

Uşak'ta faaliyet gösteren ve bir çok yaşlı bireye ev sahipliği yapan Uşak Huzurevi, yapılan çalışmalarla güzelleşmeye hız kesmeden devam ediyor. Yaşlı bireylerin ilgilenmesi ve daha refah bir hayat yaşamaları için huzurevi bahçesinde bulunan parklarda ağaç ve çiçeklendirme çalışmaları devam etti.

Rengarenk çiçeklerle donatılan park ve bahçeler Uşak Huzurevi sosyal medya hesabından “Her şey onların huzuru için” başlığı altında paylaşıldı.