Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mesut Gezer atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Polis Başmüfettişi Mesut Gezer Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile 49 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Bu kapsamda Polis Başmüfettişi Mesut Gezer Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. 2014 yılından bu yana görev yapan Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

1993 Yılında Polis Akademisinden mezun olan Mesut Gezer İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Komiser yardımcısı olarak polislik mesleğine başladı. Gezer, Kars, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul, Nevşehir ve tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrolarında asayiş, yabancılar, trafik, havalimanı birimlerinde, İlçe Emniyet Müdürlüklerinde ve son olarak İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2017 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak atanan Gezer'in yeni görev yeri Uşak İl Emniyet Müdürlüğü olarak belirlendi.